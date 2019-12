Séoul, Pékin et Tokyo vont entamer des recherches conjointes sur les particules fines, les épidémies et les séismes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon ont décidé de relancer leurs recherches conjointes sur les particules fines, les épidémies et les tremblements de terre, en réactivant le programme de coopération trilatérale suspendu en 2011.C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen de la Science et des TIC, à l’issue de la 4e réunion des ministres de la Science et des Technologies, tenue aujourd’hui à Séoul.Les représentants des trois Etats ont également partagé les résultats du séminaire sur leur politique scientifique et technologique, et de la conférence des directeurs des instituts de recherche de l’Asie.En marge de cette rencontre, les ministres sud-coréen et nippon ont tenu un entretien bilatéral et sont convenus de mettre en place un canal de concertation de niveau directeur général entre les deux ministères. Ils ont également discuté des recherches conjointes et d’un forum sur l’innovation de la science et des technologies.Créée pour promouvoir la coopération tripartite dans le secteur, la conférence devait se tenir tous les deux ans, mais elle n’a plus eu lieu depuis sa 3e édition, en avril 2012 en Chine.