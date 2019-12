Les exportations de bières et de nouilles instantanées nippones vers la Corée du Sud ont chuté de 99,1 % en novembre

Photo : YONHAP News

Sur fond de campagne de boycott contre les produits « made in Japan », les exportations en valeur de bières nipponnes vers la Corée du Sud n’ont représenté que 6,96 millions de yen, environ 57 300 euros, en novembre. Il s’agit d’une chute de 99,1 % en glissement annuel.A en croire les chiffres, publiés aujourd’hui, par le ministère japonais des Finances, les ventes de bières japonaises dans le pays du Matin clair ont, néanmoins, progressé par rapport au mois précédent, qui étaient alors nulles. Idem pour les nouilles instantanées, dont les expéditions ont légèrement repris, totalisant 900 000 yens, à peu près 7 400 euros, alors qu’elles étaient à zéro en octobre.D’autre part, d’après l’agence de presse nippone Kyodo News, le montant des exportations de fluorure d’hydrogène de l’Archipel à destination de son voisin, a dégringolé de 93,5 % en un an. Il fait partie des trois substances chimiques indispensables à la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans, pour lesquelles Tokyo a restreint les envois vers Séoul en juillet dernier.