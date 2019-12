Baisse du nombre des naissances en octobre pour le 47e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le nombre des naissances poursuit sa chute libre en Corée du Sud, selon les derniers chiffres publiés par l’Institut national des statistiques (Kostat).En octobre, seulement 25 648 bébés sont nés, soit un recul de 3,1 % en glissement annuel. Il s’agit également d’un chiffre historiquement bas pour ce mois-ci. Et c'est le 47e mois de suite que ce nombre enregistre une baisse.D’après le Kostat, cette régression continue s’expliquerait par celle du nombre de femmes susceptibles d’avoir un enfant. Par ailleurs, de plus en plus de femmes mariées repousseraient à plus tard leur envie d’accoucher.Les mariages ont également diminué. Après avoir enregistré un rebond de 10,2 % en septembre, seulement 20 331 unions ont été célébrées, ce qui représente une baisse de 7 % par rapport à octobre 2018. Dans l’autre sens, le nombre de divorce a également reculé de 6,5 % sur la même période.Enfin, 25 520 individus ont rendu leur dernier souffle en octobre, une augmentation de 2 %. Par contre, le chiffre cumulé du nombre de décès entre janvier et octobre a baissé de 2,2 % par rapport aux dix premiers mois de l’année dernière.