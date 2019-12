Le tribunal rejette la demande de mandat d’arrêt contre Cho Kuk

Photo : YONHAP News

Le tribunal a rejeté, dans la nuit de jeudi à vendredi, la demande de mandat d’arrêt contre Cho Kuk, l’ex-ministre de la Justice, formulée par le Parquet. L’ancien conseiller aux affaires civiles du président Moon Jae-in est soupçonné d’avoir mis un terme, en 2017, à l’inspection du bureau présidentiel à l’encontre de l’ancien maire adjoint de Busan, Yoo Jae-soo.Le juge en charge du dossier a estimé que les charges pesant à son encontre n’étaient pas aussi graves, bien qu’elles soient fondées. Et d’ajouter qu’il n’y avait pas de risque de destruction de preuves ni de fuite. Le fait que l’épouse de Cho, la professeur Chung Kyung-shim, soit déjà placée en détention provisoire, a également été pris en compte.Pendant l’interrogatoire, le prévenu a expliqué avoir été obligé de suspendre l’inspection contre Yoo, alors soupçonné pour divers faits de corruption, car il refusait toute enquête sur sa personne. Or, le bureau présidentiel n’a pas le droit de conduire d’investigation sous la contrainte.En face, le Parquet a affirmé que Cho avait pris illégalement cette décision sur les sollicitations d’une tierce personne, et ce malgré le fait qu’il avait déjà identifié la plupart des faits de corruption de l’ex-maire adjoint qui travaillait, à l’époque, à la Commission des services financiers (FSC).