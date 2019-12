Gwangju Global Motors : une usine d’assemblage automobile avec un nouveau modèle d’emploi public-privé

Photo : YONHAP News

Voici le premier pas concret d’un modèle de création d’emploi public-privé conçu par le gouvernement de Moon Jae-in et baptisé « emploi de type Gwangju ». La cérémonie de pose de la première pierre de l’usine automobile Gwangju Global Motors a eu lieu, hier, dans un complexe industriel national situé dans la ville de Gwangju, au sud-ouest du pays.Avec ce nouveau système, les ouvriers touchent un salaire moins élevé que la moyenne, ce qui permet, ainsi, de réduire considérablement les coûts de main d’œuvre pris en charge par les entreprises. En contrepartie, le gouvernement et la municipalité leur offrent des avantages en matière de logement, d’éducation, de transport ou encore de soins médicaux.Une fois achevée, au premier semestre 2021, cette entité devrait lancer, durant les six mois suivants, sa première production de SUV. 100 000 véhicules sortiront de l’usine chaque année et 1 000 emplois directs seront créés. C’est la première fois, en 23 ans, qu’une usine d’assemblage de véhicules est construite en Corée du Sud.