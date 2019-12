Les sud-Coréens terminent leur semaine de travail sous le soleil et un air un peu plus pur que ces derniers jours. Seuls quelques nuages viendront perturber le ciel dans le sud-ouest du pays, de l’île de Jeju jusqu’à Jeonju, dans la province de Jeolla du nord.En ce vendredi, il ne fera pas très chaud puisque, au petit matin, le mercure descendra jusqu’à -6°C dans la capitale et 0°C dans l’extrême sud. Dans l’après-midi, les maximales n’atteindront que 2°C à Séoul, 5°C à Daejeon, 6°C à Daegu, et 8°C à Busan et sur l’île de Jeju.