Nucléaire nord-coréen : Séoul et Washington suivent de près les mouvements de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le « cadeau de Noël », sous-entendu la provocation, de la Corée du Nord n’a pas été livré. Mais la Corée du Sud et les Etats-Unis restent sur le qui-vive et suivent de près les mouvements du pays communiste en cette fin d’année. En effet, le passage à la nouvelle année pourrait constituer un moment crucial pour l’avenir des négociations nucléaires nord-coréano-américaines.Pyongyang reste pour le moment silencieux à la demande de l’administration Trump de revenir à la table des négociations. Dans ce contexte, Séoul et Washington examineraient divers scénarios : soit la poursuite des pourparlers, soit le développement d’« une nouvelle voie », comme le dirigeant nord-coréen l’a mentionnée.Certains observateurs avancent que le régime de Kim Jong-un souhaiterait gagner du temps avant d’agir. Il attendrait, en effet, de savoir si la réélection du président américain est plus probable qu’une alternance politique, qui risquerait de remettre en cause les accords obtenus avec le gouvernement actuel. Mais pour d’autres, le royaume ermite ne devrait pas renoncer à un éventuel adoucissement des sanctions économiques, alors qu’en 2020, le pays célébrera le 75e anniversaire de sa fondation et la dernière année de son plan quinquennal économique.Cependant, Séoul et Washington n’écartent pas non plus la possibilité que Pyongyang procède, à tout moment, à une grave provocation, telle que le tir d’un missile balistique intercontinental (ICBM). Ainsi, ils envisagent de conjuguer leurs efforts diplomatiques afin d’inciter le Nord à se retenir avant une possible relance des négociations. En effet, la Maison blanche serait en train de se pencher, en coulisse, sur différents scénarios d’adoucissement des sanctions.Dans ce contexte, le représentant nucléaire sud-coréen, Lee Do-hoon, prévoit de se rendre aux Etats-Unis le mois prochain, afin de s’entretenir avec son homologue américain, Stephen Biegun, dès que les intentions du régime communiste seront plus claires. Le discours du Nouvel an que le dirigeant Kim Jong-un prononcera le 1er janvier 2020 est très attendu.