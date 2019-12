La BOK compte maintenir son assouplissement monétaire l’année prochaine

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) envisage de mener une politique monétaire assouplissante l’année prochaine, afin de soutenir la relance économique et de maintenir le taux d’inflation autour de 2 %. Une information dévoilée hier, dans le cadre des orientations de la politique monétaire 2020 de l’institution financière présentées lors de la réunion de son comité monétaire et financier.Concernant une éventuelle baisse du taux directeur, la banque centrale sud-coréenne a expliqué qu’elle allait prendre sa décision en tenant compte de l’évolution des principaux facteurs de risque. Elle entend par là le conflit commercial Washington-Pékin, la conjoncture économique mondiale, la situation macro-économique et la stabilité financière du pays.Concernant la croissance économique 2020 du pays du Matin clair, la BOK estime qu'elle se situerait entre 2 % et 2,5 %, légèrement supérieures à celles de cette année. La reprise de l’économie mondiale et la politique budgétaire expansionniste de l’État devrait contribuer, à leur tour, à relancer la consommation privée, les investissements en biens d'équipement et les exportations au deuxième semestre de l’année prochaine.