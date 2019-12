CNN : Yang Ji-hye parmi les 5 jeunes militants qui ont changé l’Asie en 2019

Photo : YONHAP News

CNN a désigné une jeune sud-coréenne parmi les « cinq jeunes militants ayant changé l’Asie » en 2019. Il s’agit de la représentante de l’association des jeunes féministes WeTee, Yang Ji-hye.Dans un reportage diffusé mercredi, heure locale, la chaîne de télévision américaine a salué le fait qu’à seulement 22 ans, elle ait su propager le mouvement MeToo au sein des adolescents et des jeunes sud-coréens. La militante a, en effet, créé une association féministe dédiée aux jeunes et organisé des manifestations « School MeToo » afin de dénoncer les violences sexuelles au sein des établissements scolaires. L’émission a également présenté le fait qu’elle ait participé à une réunion du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour mettre en évidence la réalité des faits en Corée du Sud.Enfin, CNN a conclu que toutes ses activités avaient amené un certain progrès, comme en témoignent la mise en place d’une entité chargée de l’égalité homme-femme au sein du ministère de l’Education, et celle d’un canal officiel permettant aux élèves de dénoncer les cas de violence sexuelle. Et la culture autour de la question du genre est en train de changer, incitant davantage d’étudiants à rejoindre le mouvement féministe contre les coutumes patriarcales et les attitudes misogynes.