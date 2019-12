Tracklist : « Kill This Love » de Blackpink élu meilleur clip de l’année 2019

Photo : YONHAP News

Le vidéoclip du titre « Kill This Love », du groupe sud-coréen de k-pop Blackpink, a été élu meilleur clip de l’année par Tracklist, le magazine spécialisé dans la musique et reconnu mondialement.La somptueuse chorégraphie du quatuor féminin dévoilée dans cette vidéo, en avril dernier, semble avoir convaincu les journalistes. Pour Tracklist, le clip est le plus puissant de 2019 et frôle la perfection. Dans son top 10, c’est la seule vidéo d’un groupe de k-pop.Ainsi, « Kill This Love » s’impose comme un tube planétaire. Pour rappel, il a déjà été classé comme « meilleure vidéo musicale 2019 » par la revue américaine Pitchfork, et se place au 66e rang des « chansons de l’année » au classement du Billboard.