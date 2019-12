Journée de l’énergie nucléaire : le gouvernement soutient les exportations de centrales et l’industrie du démantèlement des réacteurs

Photo : YONHAP News

Cette année, cela fait dix ans que la Corée du Sud a exporté, pour la première fois, un réacteur nucléaire de nouvelle génération « APR 1400 » aux Emirats arabes unis. La cérémonie de la 9e édition de la Journée pour la sécurité et la promotion de l’énergie atomique, proclamée en 2009 pour célébrer cette vente, a eu lieu, aujourd’hui, à Séoul.Organisé par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, cet événement a pour objectif d’encourager les professionnels du secteur. Cependant, depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in, en 2017, on ne peut pas dire que l’industrie en question ait le cœur à la fête. En effet, le gouvernement souhaite désormais donner la priorité aux énergies renouvelables, mettant à l’arrêt les projets de construction de nouvelles centrales.Néanmoins, cette année, l’évènement semble avoir repris des couleurs. En cause, le récent encouragement émis par l’administration Moon pour les exportations et l’industrie liée au démantèlement des anciens réacteurs. En effet, le ministère a dépêché, en novembre dernier, une délégation comprenant des entreprises publiques et privées chargées du marketing des centrales nucléaires sud-coréennes en République Tchèque, en Pologne et en Russie. L’exécutif a également rendu public, en avril dernier, un projet de plan de promotion de l’industrie liée à la démolition des installations nucléaires.Le réacteur Kori 1, mis en service en 1967, fera l’objet de premiers travaux de démantèlement en 2020.