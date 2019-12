Messe de Noël à Pyongyang : l’église nord-coréenne dénonce des sanctions « sataniques »

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le culte de Noël s’est tenu dans deux temples protestants, à savoir Bongsu et Chilgol, le 25 décembre. C’est ce qu’a rapporté, hier, le site « Ryomyong », géré par le Comité consultatif nord-coréen pour la réconciliation nationale.D’après cet organe de propagande, cette célébration de fin d’année a été l’occasion de revenir sur le chemin de prospérité et de création parcouru par le pays, sous un système d’autarcie économique. Des faits d’autant plus émouvants qu’ils ont été réalisés malgré les sanctions tenaces fomentées par « les hordes sataniques ».Le pasteur de l’église protestante Bongsu a laissé entendre que Satan désignait bel et bien Washington et les autres nations qui prennent l’initiative d’imposer des sanctions contre le régime de Kim Jong-un, et souhaitent ainsi priver la Corée du Nord de ses droits de souveraineté, de développement et de survie. Il a souligné que le chant du bonheur retentissait dans tout le pays, malgré l’isolement et l’oppression. Et il a appelé ses « fidèles » à s’unir davantage, dans les moments de difficultés.En fait, la Corée du Nord est sur la liste noire des pays, désignés par les Etats-Unis, comme « particulièrement préoccupants » en matière de liberté de religion. Le pays communiste considère celles-ci comme une croyance superstitieuse, car il cherche à cultiver l’idolâtrie des trois Kim. Il autorise toutefois un service religieux minimum. Face à la pression de la communauté internationale quant à la situation des droits de l’Homme et à la liberté de culte au nord du 38e parallèle, Pyongyang a ainsi montré au monde entier qu’il autorisait, depuis l’an dernier, quelques églises catholiques et protestantes de sa capitale à célébrer la messe de Noël.