Missiles nord-coréens : nouvelle bourde de la chaîne japonaise NHK

Photo : YONHAP News

La chaîne de télévision japonaise NHK a, par erreur, publié vers 00h 20, sur son site Internet, une alerte annonçant qu’un missile nord-coréen se serait abîmé en mer vers 00h 22. Le flash info précisait que le projectile serait tombé à 2 000 km à l’est du cap Erimo situé sur l’île Hokkaido, au nord du Japon.Cette alerte a été donnée, alors que la communauté internationale suit de très près une éventuelle provocation balistique promise par la Corée du Nord pour cette fin d’année. Finalement, cette information était totalement fausse.NHK a aussitôt supprimé l’article en question. La chaîne nippone a expliqué que le texte avait été écrit dans le cadre d’un exercice, et elle a présenté ses excuses envers les téléspectateurs et les citoyens japonais. D’autres agences de presse étrangères ont publié des articles, afin clarifier qu’il s’agissait bel et bien d’une fausse information.Ce n’est pas la première fois que NHK commet une erreur de ce genre. En janvier 2018, elle avait émis une dépêche sur son site Internet et par SMS, annonçant que la Corée du Nord avait lancé des missiles et qu’il fallait se mettre à l’abri. La chaîne publique nippone avait alors dû rectifier le tir et présenter ses excuses. Selon elle, l’info est accidentellement partie lors de la manipulation d’une console informatique.Les experts critiquent vivement NHK, car ces bourdes et gaffes de ce type risquent de provoquer une grande confusion.