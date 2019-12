Le gouvernement dévoile la nouvelle liste des fêtes culturelles et touristiques de 2020 et 2021

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié, aujourd’hui, sa nouvelle liste des fêtes culturelles et touristiques pour 2020 et 2021. 35 événements ont été sélectionnés. Parmi eux, on peut citer la fête culturelle de la forteresse de Hwaseong à Suwon et la fête de la viande bovine de Hoengseong.Le ministère a commencé à sélectionner les meilleures fêtes régionales, en 1996, pour les désigner comme « fêtes culturelles et touristiques » et à apporter un soutien important à leur promotion. Depuis, il renouvelle cette liste chaque année.En 2019, 29 fêtes conservent leur place. Elles sont rejointes par de nouveaux événements, tels que la fête de Jeongseon Arirang, dédiée au chant traditionnel et symbolisant l’âme du peuple.Les célébrations, ainsi accréditées, recevront une subvention de la part de l’Etat pendant deux ans, et bénéficieront aussi d’un soutien en termes de marketing et de publicité de la part de l’Organisation du tourisme de Corée (KTO).