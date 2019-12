Le consortium HDC et Mirae Asset Daewoo rachètent Asiana Airlines pour 2 500 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Ça y est, c'est maintenant chose faite !~Hyundai Development Co. (HDC) est le propriétaire officiel d’Asiana Airlines.Le consortium HDC et Mirae Asset Daewoo a annoncé avoir achevé le processus de conclusion du contrat de vente des anciennes et des nouvelles actions d’Asiana Airlines avec le groupe Kumho Industrial, maison mère de la deuxième compagnie aérienne de Corée du Sud. Le montant du rachat s’élève à 2 500 milliards de wons, soit environ 2 milliards d’euros.Dans le détail, le texte stipule que le groupe Kumho devra livrer 30,77 % de ses actions au consortium, pour un montant d’environ 322,8 milliards de wons, soit quelque 249 millions d’euros. Ce dernier rachètera les nouvelles actions qu’Asiana Airlines va émettre, à hauteur de 2 177,2 milliards de wons, près de 1,7 milliard d’euros. HDC devrait ainsi acquérir environ 61,5 % des actions de l’avionneur, en payant un total de 2 010,1 milliards de wons, un peu plus de 1,5 milliard d’euros, alors que Mirae Asset Daewoo en détiendra 15 %, en tant qu’investisseur financier, versant 489,8 milliards de wons, soit 380 millions d’euros.La transaction comprend également les filiales d’Asiana Airlines, à savoir Air Busan, Air Seoul, Asiana IDT et Kumho Resort.Le 12 novembre dernier, le désormais ex-propriétaire du transporteur aérien avait désigné ledit consortium comme négociateur prioritaire, suite à sa proposition de rachat de l’ordre de 2 500 milliards de wons.Hyundai Development Co. envisage d’achever toute la procédure d’acquisition juridique d’ici fin avril 2020, avec notamment la déclaration de cette fusion auprès des autorités sud-coréennes.