Corée du Nord : tenue de la réunion plénière du Comité central du Parti du travail

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord tient depuis samedi une réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs. C’est ce qu’ont annoncé les médias nord-coréens à commencer par le Rodong Sinmun. Le leader nord-coréen préside lui-même cette réunion de l’organe suprême de la formation unique de son pays, tout en présentant globalement les projets de l’Etat.A en croire la presse du Nord, Kim Jong-un a évoqué, durant le weekend, les mesures actives et offensives à prendre afin d’assurer strictement le droit de souveraineté et la sécurité face à l’évolution de la situation politique. Il a également mis en avant l’importance de projets internationaux, de l’industrie miliaire et de l’armement.A noter que Pyongyang a expliqué, samedi dernier, la tenue de ce rassemblement par la nécessité de s’adapter aux changements de circonstances internes et externes. Le dévoilement de pistes, destinées à renforcer le statut stratégique et la puissance du pays, est également à l’ordre du jour.C’est la deuxième fois, cette année, que le royaume ermite organise une réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs. La première remonte à il y a huit mois. La tenue biannuelle de cette assemblée n’était, jusqu’à présent, jamais arrivée depuis la prise de pouvoir de Kim Jong-un. Et la réunion, qui a débuté avant hier, devrait se poursuivre aujourd'hui.Le numéro un du pays communiste en profitera pour déterminer les orientations politiques à prendre tant au niveau national qu’à l’international, pour présenter la « nouvelle voie » du Nord, lors de son discours des vœux du 1er janvier 2020.