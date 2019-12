Un séisme de magnitude 3,5 ressenti dans le sud de la péninsule

Photo : YONHAP News

Un tremblement de terre de magnitude 3,5 est survenu dans la nuit de dimanche à lundi, vers 0h 32, à 16 km au nord-est de la ville de Milyang, dans la province de Gyeongsang du Sud. Il s'agit du deuxième plus puissant, après celui survenu en juillet dernier à Sangju, dans la province de Gyeongsang du Nord, et de magnitude 3,9.L'épicentre du séisme se trouvait à 20 km de profondeur. Des magnitudes de 4 à Gyeongsang du Sud et de 3 à Busan ont été enregistrées. Et une réplique de 2,1 a encore frappé Milyang, vers 1h 44.Heureusement, aucun dégât humain ni matériel n'a été signalé. Mais le Centre d'incendie et de secours local a reçu une quarantaine d'appels, témoignant ainsi des secousses causées par le séisme. En effet, une puissance de 3,5 peut faire trembler les fenêtres et renverser des objets posés sur la table.