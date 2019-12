Jo Su-mi reçoit le « lifetime achievement award »

Photo : YONHAP News

La soprano sud-coréenne Jo Su-mi a reçu le prix honorifique « lifetime achievement award », récompensant l'ensemble de sa carrière, au Festival de film international de Capri Hollywood, qui s’est ouvert vendredi dernier en Italie.Selon le journal italien Il Denaro, le président d'honneur du festival, Toni Renis, a présenté la diva du pays du Matin clair comme la première prima donna venue d'Asie ayant rencontré un grand succès en Occident, après trente ans de carrière.Jo a participé à de nombreux films dont « The Ninth Gate » de Roman Polanski en 2000, et « Youth » de Paolo Sorrentino en 2016. Le titre principal « Simple Song #3 » de la bande originale de ce dernier long-métrage a été sélectionnée pour le Golden Globe et l’Oscar de la meilleure chanson originale.