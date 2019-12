L'escalade verbale se poursuit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Sur fond de tensions grandissantes entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, Washington a envoyé un message d’avertissement à Pyongyang l’appelant à revenir à la table des négociations.Lors de son intervention dans « This Week », une émission télévisée de la chaîne américaine ABC, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a prévenu que son pays disposait de diverses options. Et d’ajouter qu’il ferait connaître son niveau de déception si le Nord se montrait menaçant par un tir de missile à longue portée.Selon Robert O’Brien, le dirigeant nord-coréen a deux routes qui s’ouvrent à lui : l’une, qui lui vaudra des sanctions et donc un isolement total de la communauté internationale, et l’autre, qui l’emmènera vers la prospérité et lui permettra de devenir une nation développée, à l’image de la Corée du Sud.Le conseiller de Trump a également ajouté que les Etats-Unis, en tant que première puissance militaire mondiale, disposaient de moyens économiques considérables et étaient capables d’exercer une pression importante.