Une sirène d'alerte déclenchée par erreur dans une base US

Photo : KBS News

Même si la Corée du Nord n’a pas mis à exécution sa menace de « cadeau de Noël », un incident s’est produit le lendemain de Noël dans une base américaine en Corée du Sud. Une sirène d’urgence, qui a été déclenchée par erreur le 26 décembre, vers 10h du soir, a ainsi donné naissance à une véritable scène de panique au Camp Casey, dans la ville de Dongducheon, située dans la province de Gyeonggi.Plusieurs médias étrangers, comme le Washington Post et la chaîne CNN, ont relayé cette information, citant le porte-parole du camp en question. Celui-ci a précisé que l’origine de cette alarme était une « erreur humaine ».A noter que cette base de l’armée américaine est la plus proche de la frontière séparant les deux Corées. Située à 20 minutes en voiture de la zone démilitarisée, elle est considérée comme une cible privilégiée par des frappes de missiles en cas d’attaque du Nord.Quelques heures après le déclenchement de cette fausse alerte, la chaîne de télévision japonaise NHK a rapporté, à tort, le tir de missiles nord-coréens, avant de rectifier cette nouvelle erronée.Bien que Noël se soit passé dans le calme, l’armée de l’air US poursuit les vols de reconnaissance dans la péninsule. Le jour de l’incident, un P-3C, avion de patrouille maritime des Etats-Unis, a effectué un vol afin d’observer les bases sous-marines nord-coréennes.