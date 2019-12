Construction navale : la Corée du Sud championne du nombre de commandes en 2019

Pour la deuxième année consécutive, la Corée du Sud se hisse en 2019 au premier rang mondial, devant la Chine, en matière de commandes de navires. Et ce, même si elle a échoué à atteindre son objectif annuel, en raison du recul des commandes, provoqué par le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.D'après Clarkson Research, l’institut britannique spécialisé dans l’analyse du secteur naval et du transport maritime, les constructeurs du pays du Matin clair ont décroché 36 % des commandes lancées dans le monde entier entre janvier et novembre 2019. Il s'agit d'un carnet de commandes représentant 7 120 000 tonnes brutes compensées (TBC), l'équivalent, en valeur, de 16,4 milliards de dollars, contre 7 080 000 tonnes pour les compagnies chinoises.Et pour compléter le total de cette année, trois autres contrats sont venus s’ajouter ce mois-ci : 2,8 milliards de dollars signé par Hyundai Heavy Industries, 560 millions de dollars par Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co, et 1,7 milliard de dollars par Samsung Heavy Industries Co.L’emploi dans le secteur a lui aussi progressé après une chute importante l’année dernière. En effet, de 188 000 personnes travaillant dans la construction navale en 2015, le nombre d’employés a chuté à 105 000 en 2018, avant de remonter à plus de 111 000 en novembre 2019.