Cinéma : plus de 220 millions de tickets vendus en 2019

Le nombre d'entrées dans les salles de cinéma de Corée du Sud a atteint, du 1er janvier au 29 décembre 2019, un total de 224,8 millions. D’après les estimations du Kofic, ce chiffre devrait dépasser les 226 millions d’ici mardi soir, le 31 décembre. Le précédent record enregistré était en 2017, avec 219,87 millions de spectateurs.Cette hausse de plus de six millions sur un an peut s'expliquer par cinq long-métrages, qui ont attiré chacun plus de 10 millions de spectateurs : « Extreme Job », « Avengers: Endgame », « La Reine des neiges 2 », « Aladdin » et « Parasite ».La part de marché des films sud-coréens a atteint 50,4 % et le top 10 du box-office 2019 a attiré 45 % des spectateurs.Le nombre de tickets de cinéma vendus a dépassé la barre des 200 millions pour la première fois en 2013 et est resté au-dessus de ce seuil jusqu’à présent.