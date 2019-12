Le projet de loi sur la réforme électorale adopté vendredi au Parlement

Photo : YONHAP News

Le projet de loi sur la réforme électorale, proposé par le Minjoo, le parti au pouvoir, et quatre autres formations minoritaires de l’opposition, a été adopté, vendredi dernier, avec 156 votes pour, 10 contre et 1 abstention.Cette nouvelle disposition s’appliquera aux prochaines élections législatives qui se tiendront le 15 avril prochain. Suite à cette réforme, 253 sièges seront attribués directement aux élus, par scrutin majoritaire, et la proportionnelle sera appliquée aux 47 sièges restants, à un prorata limité à 50 %, dans le respect du plafond fixé à 30 sièges. L’autre changement concerne l’âge minimal de droit au vote qui sera réduit de 19 à 18 ans à partir de 2020.Dans le cadre de la réforme judiciaire, le parti présidentiel organisera, aujourd’hui, une session extraordinaire. Celle-ci devrait permettre de faire adopter le projet de loi sur la création de l’agence chargée d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires, et ce malgré la forte contestation du Parti Liberté Corée (PLC), la première formation d'opposition conservatrice.