Service militaire de remplacement pour les objecteurs de conscience

Photo : YONHAP News

En 2020, l'armée sud-coréenne introduira des nouveautés, comme le service militaire de substitution. Les jeunes objecteurs de conscience, qui ne souhaitent pas servir sous les drapeaux pour des convictions personnelles, pourront ainsi s'engager dans un service dit de remplacement. Celui-ci est plus long car il dure trois ans, et il se réalise dans des établissements pénitentiaires.Également, au second semestre de l'année prochaine, la prison militaire sera abolie, car elle ne convient pas au principe de l'exécution des mandats d'arrêt. D'autres sanctions seront mises en place, comme la rééducation disciplinaire ou la réduction de salaire.Le salaire mensuel des militaires augmentera de 33 % pour atteindre, chez les sergents, 540 000 wons, soit 417 euros. Les soutiens matériels et financiers seront également renforcés.Enfin, concernant l'industrie de la défense, des coûts standards seront introduits afin d’abaisser les prix coûtants.