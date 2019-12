Ministre de la Justice : début de l'audition de confirmation de Choo Mi-ae

Photo : YONHAP News

L’audition de confirmation de la candidate au poste de ministre de la Justice s’ouvre aujourd’hui. Les questions se concentrent surtout sur la réforme du Parquet que Choo Mi-ae projette de mettre en place.Le Parti Liberté Corée (PLC), première force d’opposition, cherchera à savoir si la nouvelle garde des Sceaux a exercé, ou non, de manière injuste, son influence sur la désignation du candidat au poste de maire d’Ulsan, lorsqu’elle était à la tête du Minjoo, le parti au pouvoir.La candidate fait l’objet d’autres accusations : plagiat pour réaliser sa thèse et violation de la loi sur les fonds politiques par son mari. Mais selon Choo, son mémoire a été rédigé avant l’établissement des règles strictes liées aux thèses et les soupçons qui pèsent sur son conjoint ne sont pas fondés.