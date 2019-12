Economie : triple hausse en novembre

Photo : YONHAP News

Les indices liés à la production, à la consommation et à l’investissement se sont tous améliorés au mois de novembre. D’après les chiffres, publiés aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a progressé de 0,4 % par rapport à octobre.L’augmentation a été particulièrement importante dans le secteur des services avec 1,4 %, alors que le secteur de l’automobile et celui de la transformation des métaux ont vu leur production diminuer, respectivement, de 7,5 et 6,5 %.Toujours sur cette période, les ventes des détaillants se sont accrues de 3 % en valeur. Les ventes de biens de consommation, comme les vêtements pour hiver, ont augmenté de 5,6 % et celles de biens durables de 3,4 %, principalement grâce aux soldes.En ce qui concerne les investissements, ceux dans les équipements de transport, comme les avions, ont progressé de 1,1 % en novembre. En revanche, du côté de la construction, ils ont reculé de 1,8 %.