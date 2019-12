Les nuages gris se sont accumulés dans le ciel de la Corée du Sud tout au long de la matinée, avant de laisser place à des précipitations sur la grande moitié ouest du pays. Celles-ci devraient se calmer dans la fin d’après-midi. Seule la côte est sera épargnée, avec des éclaircies.Si les températures sont agréables pour un 30 décembre, l’indice de qualité de l’air (IQA US) se situe entre 101 et 150, autrement dit mauvais pour les personnes sensibles. Le mercure atteindra 7°C à Séoul, 10°C à Daejeon, 12°C à Daegu, 13°C à Busan et 14°C sur l’île de Jeju.