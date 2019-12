Les meilleurs sites pour assister au dernier coucher de soleil de 2019 et au premier lever de soleil 2020

Le Service des parcs nationaux de Corée du Sud a sélectionné les cinq meilleurs sites du pays pour observer le lever du soleil, ainsi que cinq autres pour le coucher du soleil.Afin d’apprécier l’arrivée du premier soleil de l’année 2020, il est recommandé de monter le 1er janvier, entre 7h 38 et 7h 47, aux pics de Cheonwangbong et de Banyabong à Jirisan, le mont partagé entre les provinces de Gyeongsang et Jeolla. Également, le sommet de Daecheongbong, du mont Seorak, situé dans les provinces de Gangwon et de Gyeongsang du Nord, et les pics de Baekwundae du mont Bukhan et de Hambaeksan, du mont Taebaek, devraient être très prisés.Si vous préférez dire adieu au tout dernier soleil de l’année, rendez-vous le 31 décembre entre 17h 25 et 17h 33 du côté de la plage de Kotji, sur la côte de Taean, au parc national Dala et à l'île de Choyang, situés sur la côte méridionale de Hallyeo.La municipalité de Séoul organise diverses manifestations pour accueillir le Nouvel an, dans 17 montagnes et quatre parcs situés dans la capitale et sa région limitrophe. Toutes les informations sont disponibles sur le page web de la capitale.