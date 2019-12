Séoul et sa région comptent réduire leur déchet de 10 %

Photo : YONHAP News

A partir de 2020, les villes de Séoul et de son agglomération réduiront leur déchet ménager de l’ordre de 10 % par rapport à cette année. La capitale vise donc une diminution de 31 000 tonnes, la ville d'Incheon de 11 000 tonnes et la province de Gyeonggi de 36 000 tonnes.En cas de violation de ce nouveau dispositif, les autorités doubleront les frais de traitement, avec cinq jours d'interdiction d'utilisation des décharges. Cela risque de provoquer une crise des détritus, surtout dans les collectivités qui ne sont pas dotées d'usines d'incinération d'ordures ménagères.Un certain nombre de décharges, situées aux alentours de la capitale et qui ont ouvert en septembre 2018, étaient censées fonctionner jusqu’en août 2025. Cependant, leur durée opérationnelle sera raccourcie de neuf mois, à cause de l'accroissement exorbitant des déchets, notamment causés par les emballages venant des services de livraison à domicile.