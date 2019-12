Les principaux changements prévus pour 2020

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Finances a distribué un livret présentant 292 changements législatifs qui seront appliqués dès l’année prochaine.Tout d’abord, le salaire minimum horaire sera de 8 590 wons, à savoir 6,64 euros, à compter du 1er janvier 2020. Cela représente une hausse de 2,9 % par rapport à celui fixé cette année. Cette augmentation s’appliquera à tous les types de contrat de travail, y compris les contrats à temps partiel (CDD). Les travailleurs étrangers seront également concernés.Ensuite, le gouvernement repousse à sept ans l’âge éligible des enfants permettant aux parents de toucher une allocation. L’État prévoit une enveloppe de 100 000 wons, soit 77 euros, par enfant âgé de 0 à 83 mois. Le nombre de bénéficiaires passera ainsi de 2,47 à 2,63 millions entre 2019 et 2020.Le soutien financier des plus de 65 ans à faibles revenus sera également renforcé, passant de 250 000 wons, soit 193 euros, à 300 000 wons, un peu plus de 230 euros. Il concernera environ 3,25 millions de seniors.