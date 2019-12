KCDC : la liste 2020 des pays contaminés par des maladies infectieuses

Photo : YONHAP News

Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a rendue publique, aujourd'hui, la liste des régions contaminées en 2020. Elle comprend 65 pays, soit un État de moins par rapport à cette année, contaminés par des maladies infectieuses faisant l'objet de contrôle sanitaire.Le Koweït est passé d’un statut de pays contaminé par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) à une zone où il existe un risque de maladie infectieuse. Le Guangxi, région autonome chinoise, n'est plus classée comme région contaminée par les grippes animales transmissibles à l'Homme.Concernant le choléra, le Burundi, l'Ethiopie, le Soudan et Haïti intègrent la liste des régions contaminées, alors que l'Algérie et le Malawi en sortent.Le KCDC désigne et contrôle chaque semestre les régions contaminées par sept maladies infectieuses demandant des mises en quarantaine, comme la peste, la fièvre jaune ou encore le virus Ebola. Tous les voyageurs de ces régions entrant sur le territoire sud-coréen doivent rendre un questionnaire sur leur état de santé aux autorités sanitaires. Ceux qui ont des symptômes comme de la fièvre, de la toux ou des diarrhées, doivent prendre contact avec le Centre et subir un examen médical.