Bourse de Séoul : reprise le 2 janvier

Photo : YONHAP News

Le Kospi finit l’année sous la barre des 2 200 points. Avec une chute de 0,30 %, soit 6,54 points, l’indice de référence de la Bourse de Séoul clôt la séance du jour juste en-dessous de ce seuil symbolique, à 2 197,67 points.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne prend de la valeur face au billet vert. Un dollar s’échange contre 1 156,4 wons aujourd’hui.L’année 2019 se termine donc aujourd’hui pour la Bourse, que ce soit le marché des valeurs mobilières ou celui des produits dérivés, comme le Kosdaq et le Conex. Les négociations reprendront le 2 janvier, première séance de 2020. Celle-ci ouvrira à 10 heures, soit une heure plus tard que normalement, et se clôturera, comme d’habitude, à 15h 30.Tous ces changements seront également appliqués sur le marché des changes interbancaires.