Le Parlement vote la loi controversée sur la création d’une agence chargée d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires

Photo : YONHAP News

Un projet de loi controversé portant sur la création d’une agence d’investigation anti-corruption indépendante a été adopté, hier soir, à l’Assemblée nationale, avec 160 votes pour, 14 contre et 3 abstentions.Au cours d'une session plénière, déclarée ouverte plus de 30 minutes après l'heure initialement prévue, une coalition composée du Minjoo, le parti au pouvoir, et d’autres petits partis, a fait passer cette nouvelle disposition en fast-track, ou processus accéléré.Le président du Parlement, Moon Hee-sang, a cependant dû faire preuve d’autorité pour rétablir l’ordre face aux vives protestations du Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition. En effet, alors que le Minjoo avait indiqué, plus tôt dans la journée, qu’il convoquerait une session plénière à 18h, des dizaines de députés conservateurs ont commencé à se regrouper, vers 17h 30, autour du perchoir, afin d’empêcher le vote de cette loi. Ils ont été dispersés par les services de sécurité, sur ordre de Moon.Pour rappel, le PLC avait déjà empêché le passage de ce projet de loi en procédant à un « filibuster », une obstruction parlementaire par un débat illimité, pendant 27h lors de la précédente session extraordinaire en fin de semaine dernière. Mais ce genre d’action ne peut pas être répété pour le même type de projet de loi.En vertu du texte adopté, une agence sera créée et se chargera d’enquêter sur les allégations de corruption portant sur le président de la République, les députés, les présidents de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, les juges, les procureurs et tout autre haut fonctionnaire.Pour l’opposition, cet organisme sera composé d'avocats progressistes travaillant pour le compte du président et exercera un pouvoir absolu pour choisir ce sur quoi enquêter, tout en se penchant sur les irrégularités commises par ses rivaux politiques.En conséquence, le chef du groupe parlementaire du PLC, Shim Jae-chul, a déclaré aux journalistes que les membres de la formation conservatrice s'étaient convenus de démissionner en masse, après s’être réunis pendant plus deux heures suivant le passage de cette loi controversée. Et d’ajouter que la direction du parti décidera plus tard des suites à donner.