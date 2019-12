Météo : un 31 décembre frigorifique

La Corée du Sud connaît une fin d’année glaciale. Une vague de froid s’est abattue sur la péninsule dans la nuit du 30 au 31 décembre. À minuit, quelques flocons tombaient même sur la capitale.Mais pour ce dernier jour de l’année, le soleil et le ciel bleu seront présents sur tout le territoire, petite exception pour l’île de Jeju qui a observé quelques chutes de neige en fin de matinée.Demain, pour le premier jour de 2020, le temps sera principalement couvert, avec quelques éclaircies sur les côtes sud et est du pays.Du côté du mercure, les températures sont bien en-dessous du niveau zéro. Au petit matin, le thermomètre indiquait -10°C à Séoul, mais avec le vent, cela correspondait à -16°C en ressenti. Les maximales dans l’après-midi atteindront -3°C dans la capitale, 1°C à Daejeon, 2°C à Daegu, 4°C à Busan et sur l’île de Jeju.Le 1er janvier, les températures devraient légèrement remonter avec 3°C à Séoul, 6°C à Daejeon et Daegu, et 8°C à Busan et sur Jeju.