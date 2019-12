Kim Jong-un souhaite des « mesures diplomatiques et militaires » pour garantir la souveraineté et la sécurité

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen aurait souhaité que « des mesures politiques, diplomatiques et militaires » soient prises afin de garantir la souveraineté et la sécurité de son régime, lors d'une réunion avec les hauts responsables du parti.La KCNA, agence de presse officielle du Nord, a rapporté, aujourd’hui, que Kim Jong-un avait fait cet appel, la veille, lors du troisième jour de la réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs.Lors de ce rassemblement, le leader aurait fait un point complet, pendant sept heures, sur l’avancement des travaux du Comité central du parti, le développement économique, ainsi que la construction de l'État et des forces armées.Plus précisément, Kim III aurait exhorté les membres du parti à préparer « des contre-mesures politiques, diplomatiques et militaires, à la fois positives et offensives, pour préserver fermement la souveraineté et la sécurité du pays, intensifiant ainsi la lutte contre les actes antisocialistes et non socialistes ».Également, il aurait déclaré que le parti avait décidé de lancer, à nouveau, une longue lutte pour parvenir à la victoire finale de la révolution, et apporter une vie meilleure aux nord-Coréens.La KCNA a indiqué que le plénum se poursuivrait, aujourd’hui, entrant ainsi dans un quatrième jour.