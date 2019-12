Washington appelle Pyongyang à choisir la bonne voie

Photo : YONHAP News

La politique de Washington envers Pyongyang ne change pas et les Etats-Unis espèrent que la Corée du Nord choisisse la bonne voie. C’est ce qu’a déclaré, hier, le secrétaire d’Etat américain sur la chaîne Fox News.A cette occasion, Mike Pompeo a également fait savoir que l’administration américaine suivait de près la réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs, qui a débuté samedi dernier dans la capitale nord-coréenne, sous la présidence de Kim Jong-un. Et il n’a pas oublié de souligner la position de Washington : le démantèlement nucléaire avant tout.Par ailleurs, Pompeo et le secrétaire à la Défense, Mark Esper, ont rendu visite au président Donald Trump, actuellement en Floride. Si leur objectif était de lui faire un compte-rendu des frappes américaines en Irak, il y a de fortes chances pour que les trois hommes aient discuté du dossier nord-coréen.