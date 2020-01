Corée du Nord : Kim Jong-un évoque la reprise possible des essais nucléaires

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen n’a pas prononcé, hier, son traditionnel discours du Nouvel an, pourtant très attendu. A la place, Kim Jong-un a promis une « réelle action choquante » contre les Etats-Unis. Il a fait cette annonce à l’issue d’une assemblée plénière du Comité central du Parti des travailleurs, qui s’est tenue lors des quatre derniers jours de l’année 2019.Effectivement, l’homme fort de Pyongyang a fait allusion à la fin du moratoire sur les essais nucléaires et les tests de tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), que son pays observait comme une des mesures préalables à son désarmement nucléaire. Pour se justifier, Kim Jong-un a pointé du doigt la politique hostile incessante de Washington à l’égard de son Etat. Et d’ajouter que, durant ces deux dernières années, alors que la Corée du Nord prenait d’importantes mesures préemptives, les USA n’ont cessé de la menacer militairement, tout en maintenant leurs sanctions à son encontre.Le numéro un nord-coréen a d’emblée mis en avant que son régime n’avait « aucune raison de rester liés unilatéralement par cet engagement sans contrepartie », avant de souligner que « le monde découvrira dans un proche avenir une nouvelle arme stratégique actuellement en sa possession ».Le leader a également martelé que son pays ne laisserait jamais l’administration Trump abuser des pourparlers entre les deux nations. Il a tout de même laissé une marge de manœuvre pour le dialogue, affirmant que « la profondeur de la dissuasion de son pays dépendra de l’attitude des Etats-Unis ».