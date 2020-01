Donald Trump reste mesuré suite à l’annonce de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis n’a pas tardé à réagir à l’annonce du leader nord-coréen. Interrogé par des journalistes, juste avant de participer aux festivités du Nouvel an dans sa résidence de vacances en Floride, Donald Trump a affiché une certaine confiance à l’égard de Kim Jong-un.À cette occasion, le locataire de la Maison blanche a évoqué le fait que l’homme fort de Pyongyang avait bien signé l’accord sur la dénucléarisation de son pays, lui redemandant, au passage, de lui faire parvenir un beau vase de fleurs, comme il avait plaisanté avant Noël. Des propos qui sont interprétés comme une proposition de reprise du dialogue, au lieu des provocations.Son secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, a lui aussi joué l’apaisement avec le régime communiste. Dans une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News, il a affirmé que « nous voulons la paix et la prospérité, pas l’affrontement ni la guerre ». Le chef de la diplomatie n’a, néanmoins, pas fait mention des mesures concrètes allant dans ce sens.En revanche, l’ex-conseiller de Trump à la sécurité nationale, John Bolton, en a appelé, via son compte Twitter, à la normalisation des exercices militaires américano-sud-coréens. En effet, ceux-ci ont vu leur format être réduit afin de ménager le dialogue sur le nucléaire nord-coréen.