Cheongwadae : Pyongyang ne ferme pas la porte au dialogue

Photo : KBS News

La Cheongwadae n’a pas fait de commentaire officiel sur le bilan de la réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs en Corée du Nord. Cela dit, elle prend la situation au sérieux, en particulier concernant la présentation dans un proche avenir d’une « nouvelle arme stratégique », promise par Kim Jong-un lors de sa déclaration d’hier. Pourtant, la présidence sud-coréenne estime que le régime communiste ne semble pas vouloir se retirer définitivement de ses négociations avec Washington.La Maison bleue estime dommage le fait que le leader nord-coréen n’ait pas mentionné les relations intercoréennes, mais souligne dans le même temps qu’il ne s’en est pas pris au gouvernement sud-coréen.Dans ce contexte, Moon Jae-in semble chercher à travailler en plus étroite coopération avec les Etats-Unis et la Chine, afin de convaincre le royaume ermite de revenir à la table des pourparlers, de manière indirecte. Il a déjà exhorté Pékin, l’allié de poids de Pyongyang, à jouer un rôle en ce sens, lors de son entretien avec son homologue Xi Jinping, le mois dernier, dans la capitale chinoise.La Cheongwadae compte aussi poursuivre ses efforts afin que les deux Corées continuent à appliquer leur accord militaire, signé en septembre 2018, et organisent de nouvelles retrouvailles des familles séparées par la guerre, de part et d’autre du 38e parallèle. Sans parler de la reprise du programme de randonnées pour les sud-Coréens aux monts Geumgang, situés en territoire nord-coréen.