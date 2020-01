BTS ouvre le Nouvel an américain sur Times Square à New York

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bantan Boys (BTS) s’est produit, dans la nuit du 31 décembre, sur Times Square à New York, dans le cadre de l’émission « New Years Rocking Eve », de la chaîne de télévision américaine ABC.Le septuor a interprété ses deux chansons phares, « Make It Right » et « Boy with Luv » pendant les huit minutes qui lui étaient accordées. Les spectateurs l’ont applaudi avec engouement et chanté en chœur les chansons en coréen.Ce programme est un des plus grands événements musicaux en direct aux Etats-Unis. Seuls les artistes de renom sont invités à monter sur scène et, chaque année, des millions de spectateurs regardent cette émission.Après 2017, c’est la deuxième fois que BTS y participe, un record pour des chanteurs sud-coréens.