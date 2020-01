Corée du Nord : Kim Jong-un se rend au palais du soleil de Geumsusan

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen est allé se recueillir devant le mausolée de Geumsusan à Pyongyang, où reposent les corps embaumés de son père et de son grand-père.A en croire les médias d’Etat du pays communiste, qui ont publié cette information aujourd’hui, il s’agit du premier déplacement officiel du Nouvel an de Kim Jong-un. Il était accompagné de plusieurs hauts responsables du régime, dont Choe Ryong-hae, numéro deux de la Commission des affaires de l’Etat présidée par le leader suprême en personne.A cette occasion, ils ont renouvelé leur détermination à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour faire rayonner la dignité et l’image de leur puissant Etat socialiste, en cette nouvelle année qui signe le 75e anniversaire de la création du Parti des travailleurs.Pour rappel, pour la première fois depuis sept ans et donc sa prise de fonction, le numéro un nord-coréen n’a pas prononcé de discours pour le Nouvel an.