Les exportations en recul de plus de 10 % en 2019

Photo : YONHAP News

En 2019, le montant cumulé des exportations a chuté de 10,3 % par rapport à l’année précédente, enregistrant seulement 542 milliards de dollars. C’est la première fois en dix ans qu’il connaît une baisse à deux chiffres.Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie a chiffré, hier, le montant des pertes causées par différents facteurs clés. Ainsi, le conflit commercial Pékin-Washington aurait entraîné une moins-value de 10,7 milliards de dollars, le marasme du marché mondial des semi-conducteurs, un manque à gagner de 32,8 milliards de dollars, et la chute des cours de pétrole, une perte de 13,4 milliards de dollars.Si le montant des exportations a reculé, leur volume a par contre augmenté de 0,3 %, dopé notamment par les ventes d’automobiles (+5,3 %). La part des exportations vers la « nouvelle zone Sud », qui inclut entre autres l’Asie du Sud-est, a dépassé pour la première fois les 20 % de l’ensemble. Celle vers la « nouvelle zone Nord », dont la Russie fait partie, a elle aussi connu une progression à deux chiffres, pour la troisième année consécutive.Quant aux importations, leur montant a diminué de 6 % en glissement annuel, à 503 milliards de dollars. Le volume commercial total du pays a tout de même franchi le cap des 1 000 milliards de dollars pour la troisième année de suite, et l’excédent commercial a atteint 39 milliards de dollars. Un surplus pour la 11e année d’affilée.Par ailleurs, le mois dernier, les ventes de produits « made in Korea » hors des frontières ont baissé de 5,2 % en glissement annuel. Mais cette année, le ministère prévoit une augmentation de 3 % par rapport à 2019, pour avoisiner les 560 milliards de dollars.