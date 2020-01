ONU : António Guterres exprime « sa profonde préoccupation » suite aux propos de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations unies a manifesté, hier, « sa profonde préoccupation », après que Kim Jong-un a laissé supposer une éventuelle reprise des tests nucléaire et balistique en Corée du Nord, avertissant d’une éventuelle provocation avec une « nouvelle arme stratégique ».António Guterres en a fait part dans un communiqué, publié par son porte-parole sur le site web de l’Onu. En effet, Stéphane Dujarric y explique que le chef de l’organisation internationale souhaite, avec fermeté, que les essais nucléaire et balistique ne soient pas repris, en vertu des résolutions du Conseil de sécurité contre le pays communiste.Dans ce texte, Dujarric rappelle également que la prévention de la prolifération des armes nucléaires constituait l’un des piliers fondamentaux des Nations unies et qu’elle devait être respectée.