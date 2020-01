Moon Jae-in souhaite poursuivre ses réformes et rendre la société plus juste

Photo : YONHAP News

En ce premier jour ouvrable du Nouvel an, le président de la République a commencé par se recueillir au Cimetière national de Séoul. La nouvelle ministre de la Justice fraîchement nommée, Choo Mi-ae, l’a accompagné. Dans le livre d’or, Moon Jae-in a écrit qu’il allait « entamer ce nouveau centenaire par un changement évident ». En effet, l’année dernière, la Corée du Sud a célébré le centenaire de son premier gouvernement provisoire, constitué en 1919.Des mots justifiés quelques heures plus tard, lors de la cérémonie du commencement des travaux du Nouvel an, durant laquelle le chef de l’État a souligné l’importance de réformer les institutions de pouvoir et de créer une société plus juste et équitable. Il s'est notamment engagé à poursuivre les réformes juridique et institutionnelle, jusqu’à ce qu’il obtienne la confiance de l’opinion publique, en tranchant qu’aucun établissement ne pouvait se trouver au-dessus des citoyens.Concernant le volet économique, le locataire de la Cheongwadae a promis d'investir davantage dans trois nouvelles industries, comme la fabrication de puces non-mémoire et de créer des emplois mutuellement bénéfiques en coopérant avec les collectivités locales.Enfin, au sujet de la paix dans la péninsule, le président Moon a réaffirmé sa volonté de déployer tous ses efforts afin d’élargir la marge de manœuvre de la Corée du Sud dans ses relations avec la Corée du Nord.