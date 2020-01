La Corée du Nord organise une grande fête du Nouvel an

Photo : YONHAP News

Cette année encore, la Corée du Nord a organisé un spectacle en grande pompe pour célébrer la nouvelle année, avec des chants, des danses et même des feux d’artifice sur la place Kim Il-sung, en plein cœur de Pyongyang.La télévision centrale nord-coréenne, la KCTV, a retransmis en direct cet événement d’envergure qui s’est déroulé entre 23h 05 et 00h 55, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.En-dessous d’un écran géant installé au milieu de l'esplanade et éclairé par des lumières aux couleurs de l’arc-en-ciel, la chaîne a montré ce lieu symbolique de la capitale plein à craquer, malgré un froid glacial, les températures avoisinant alors les -12 degrés Celsius.Au moment du feu d’artifice, qui annonçait le passage en 2020, des drones se sont envolés pour former plusieurs lettres souhaitant la bonne année. En bas, des troupes d’artistes nord-coréens de renom, comme l’orchestre Moranbong et la troupe Mansudae, exultaient sur scène.Depuis 2013, soit deux ans après l’arrivée au pouvoir du jeune dirigeant Kim Jong-un, Pyongyang organise un feu d’artifice à chaque réveillon de la Saint-Sylvestre. Et depuis l’année dernière, un spectacle de grande ampleur accompagne cet événement sur la place Kim Il-sung.