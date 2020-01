Près de la moitié des sud-Coréens sont satisfaits de leur vie

Photo : YONHAP News

Près d’un sud-Coréen sur deux serait content de sa vie. Et ils sont tout aussi nombreux à porter un regard soit favorable, soit négatif sur l’évolution de la société dans les dix prochaines années, avec respectivement 32,9 % contre 32,8 %.C’est le résultat d’un sondage effectué par l’Institut Korea Research, à la demande de la chaîne KBS, entre lundi, mardi et jeudi derniers, auprès de 1 000 adultes, avec une marge d’erreur de 3,1 points. Plus précisément, 46,6 % des sondés se disent satisfaits de leur vie contre 15,6 % de mécontents. 37,7 % ont donné une réponse neutre.Interrogés sur les valeurs fondamentales pour cette année en Corée de Sud, l’équité arrive en tête avec 20,2 %. Viennent ensuite la sécurité (14,7 %), l’égalité (11,5 %), la paix (11,4 %), la justice (11,3 %), l’intégration (9,8 %), l’innovation (9,4 %) et la liberté (9,3 %).Enfin, quant aux défis prioritaires à relever, la croissance économique se place en première position avec 31,9 %, suivi de la réforme politique (21,3 %), de la lutte contre le faible taux de natalité et le vieillissement rapide de la société (12 %), de la protection de l’environnement (5,2 %) et de la lutte contre la discrimination sexuelle (1,9 %).