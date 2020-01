Les recettes des applications de livraison de plats à domicile ont dépassé les 1 000 milliards de wons en novembre

Photo : YONHAP News

En novembre dernier, le montant des ventes des plats commandés à partir des applications de livraison à domicile a franchi, pour la première fois, le seuil des 1 000 milliards de wons, environ 770 millions d’euros. Et celui des achats en ligne a, lui aussi, battu un record, s’élevant à 12 750 milliards de wons, soit un peu moins de 10 milliards d’euros.D’après les données recensées par l’Institut national des statistiques (Kostat), un total de 1 024,2 milliards de wons, soit 790 millions d’euros, ont été dépensés pour commander des repas en ligne, soit presque le double de celui du mois d’octobre. Et 95 % de ces commandes ont été passées via des appareils mobiles, comme les smartphones.Cette croissance spectaculaire s’expliquerait par la diversification des services et des bénéfices, ainsi que l’augmentation des foyers préférant des repas simples.Idem pour les achats en ligne. Le montant des achats de produits cosmétiques sur Internet a grimpé de 32 % en novembre en glissement annuel, et celui des produits alimentaires de 28,4 %. En tout, pas moins de 12 750 milliards de wons, environ 9,8 milliards d’euros, ont été dépensés, soit un bond de 20,2 % en un mois. Et 65,9 % de ces achats ont été effectués sur des appareils mobiles.