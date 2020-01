La mairie de Séoul assure ses habitants, y compris les résidents étrangers, contre les accidents

Photo : YONHAP News

Information à ne pas manquer ! Les habitants de Séoul pourront recevoir, dès cette année, une indemnité allant jusqu’à 10 millions de wons, soit environ 7 700 euros, pour les préjudices subies suite à des accidents. Idem pour les étrangers résidant dans la capitale.La municipalité de Séoul a lancé, depuis hier, un service d’assurance de sécurité pour ses citoyens. Cinq catégories d’accidents sont ainsi couvertes par ce dispositif : la mort engendrée par des catastrophes naturelles, les préjudices subies par une explosion, un incendie ou un effondrement, les accidents de transports en commun, les cambriolages et les accidents de voiture dans les zones scolaires. L'Hôtel de ville a signé un contrat avec la compagnie d’assurance-accident NH Property and Casualty Insurance.Concernant la procédure d’indemnisation, rien de plus simple, étant donné que tous les habitants, dont le logement est inscrit dans la capitale, sont automatiquement abonnés à cette assurance par la municipalité. En cas de préjudices susceptibles d’être couverts, la victime elle-même ou le légataire universel du défunt, peut demander une indemnité auprès de la compagnie d’assurance, en présentant les documents nécessaires.