Fast track : le Parquet traduit en justice 27 membres du PLC et 10 du Minjoo

Photo : YONHAP News

Une nouvelle donne pourrait bien bouleverser la campagne préélectorale des législatives prévue en avril. Le Parquet du district du sud de Séoul a décidé de poursuivre en justice sans détention 27 membres du Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition, et dix autres du Minjoo, la formation présidentielle.Des poursuites résultant des affrontements qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale en avril dernier, autour de la désignation de trois projets de loi controversés comme textes à traiter dans le cadre du « fast track », ou processus accéléré. Le PLC avait alors tenté un blocage violent contre les quatre autres partis engagés, dont celui au pouvoir.Dans le détail, du côté du camp conservateur, le patron Hwang Kyo-ahn, 13 députés et deux adjoints, sont accusés de violation de la loi parlementaire, empêchement d’actions publiques et agitation en salles de réunion de l’Hémicycle. Dix autres élus et un adjoint sont également poursuivis, mais dans le cadre d’une accusation sommaire.Côté Minjoo, quatre législateurs et quatre adjoints sont jugés, sans détention, pour agression collective. Un élu et un adjoint sont condamnés pour une amende, pour la même charge.