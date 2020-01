Le ministre de la Réunification souhaite rétablir la confiance entre Séoul et Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a appelé ses employés à déployer tous leurs efforts pour rétablir la confiance entre le Sud et le Nord, avec une approche « audacieuse et innovante ». Avant de souligner le fait qu’il faudra encore du temps pour dégager l’horizon assombri des relations intercoréennes.C’est ce que Kim Yeon-chul a déclaré dans son allocution du Nouvel an, adressé hier à son personnel. Il a, certes, reconnu que 2019 avait été une année difficile, mais a estimé que l’an passé revêtait aussi une grande importance en ce que les deux Corées ont su jeter les bases nécessaires au développement de rapports durables.Toujours selon lui, alors que Séoul et Pyongyang ont une marge de manœuvre réduite dans leurs relations, depuis l’échec du second sommet Kim-Trump à Hanoï en février 2019, la voie stratégique pour 2020, affichée par la Corée du Nord, laisse entrevoir une perspective plutôt négative.Toutefois, le ministre de la Réunification a souligné qu’il ne faudrait pas laisser les relations intercoréennes marquer le pas cette année, d’autant plus que les deux Corées vont célébrer le 20e anniversaire de leur accord conjoint du 15 juin 2000. Celui-ci a été proclamé à l’issue du 1er sommet historique entre les dirigeants de l’époque, le président sud-coréen Kim Dae-jung et le leader nord-coréen Kim Jong-il.Par ailleurs, Kim Yeon-chul a rappelé qu’il s’agissait également du 20e anniversaire des premières retrouvailles, en chair et en os, des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle. Il souhaite faire de ce dossier un des plus urgents à régler cette année.